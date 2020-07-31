【速報】道調査分で７人の新規感染確認
道によると、新規感染者は石狩管内の４人（２０代女性２人、同男性１人、８０代女性１人）と胆振管内の１人（男性、年代非公表）、釧路管内の１人（男性、年代非公表）、愛知県在住者１人（２０代女性）。
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