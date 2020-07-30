この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
地域における防犯意識の普及、防犯関係団体の育成発展への尽力をたたえて...
函館市内で２９日に新型コロナウイルスの感染者が約３カ月ぶりに発生した...
国際的な女性奉仕団体「函館ゾンタクラブ」の竹村弘子会長らが２９日、活...
函館いか踊り実行委員会（吉川久康委員長）は、今年で誕生４０周年を迎え...
【江差】かもめ島海水浴場が２９日、今季のオープンを迎えた。早速家族連...
道南の中学生が制作した社会を明るくする運動（社明運動）の標語入りポス...
函館市は２９日、年齢、性別、職業非公表の市内在住者が新型コロナウイル...
北海道付近が高気圧に覆われた影響で、２９日の函館は青空が広がった。最...
犯罪や非行の防止と更生支援への理解を呼び掛ける「社会を明るくする運動...
【札幌】札幌市は２９日、市内の２０代女性と２０代男性が新型コロナウイ...
〇…日本気象協会（東京）は、「＃熱中症ゼロへ２０２０キャンペーン」を...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんによる落語...
地域における防犯意識の普及、防犯関係団体の育成発展への尽力をたたえて...
函館市内のＬＧＢＴ（性的少数者）当事者やその関係者などでつくる「レイ...
函館市内で２９日に新型コロナウイルスの感染者が約３カ月ぶりに発生した...
函館商工会議所の会員企業や町会などで構成される新幹線青森・函館早期開...
【江差】今年度の第２回桧山管内公立高等学校配置計画地域別検討協議会（...
国際的な女性奉仕団体「函館ゾンタクラブ」の竹村弘子会長らが２９日、活...
函館いか踊り実行委員会（吉川久康委員長）は、今年で誕生４０周年を迎え...
函館市は、２０２１年度採用の市職員採用試験（後期日程）の受け付けを８...