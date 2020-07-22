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日本航空（ＪＡＬ）は２２日、機材修理のため、函館―丘珠間の１往復２便...
【木古内】木古内署は２０日、長年にわたり管内地域において防犯・少年補...
【森】森署は、３１日に開催する見学会と採用説明会の参加者を募集する動...
【札幌】札幌市は２２日、市内の６人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
江差保健所は２２日、食中毒警報を発令した。前２日間の最低気温が２０度...
【厚沢部】町は町峠下の「鶉ダム」をデザインしたダムカードを２３日から...
函館市出身の画家で独立美術協会（独立展）で活躍した、故高森明さんが生...
「土用の丑（うし）の日」の２１日、函館市内の和食店などではウナギの調...
日本航空（ＪＡＬ）は２１日、機材トラブルのため、函館―丘珠間の１往復...
渡島総合振興局と桧山振興局は２２日、渡島、桧山の各合同庁舎で今年度の...
亀田ゆたか幼稚園（函館市富岡町、五十嵐重幸園長）は２２日、同園で「ゆ...
ＪＲ北海道は２２日、お盆期間（８月７日～１７日）における今月２１日時...
【札幌】鈴木直道知事は２２日の定例記者会見で、道の新型コロナウイルス...
函館白百合学園中学高校（高橋眞理子校長）は１８日、同校で「探鳥会」を...
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