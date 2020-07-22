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【森】森署は、３１日に開催する見学会と採用説明会の参加者を募集する動...
【札幌】札幌市は２２日、市内の６人が新たに新型コロナウイルスに感染し...
江差保健所は２２日、食中毒警報を発令した。前２日間の最低気温が２０度...
【厚沢部】町は町峠下の「鶉ダム」をデザインしたダムカードを２３日から...
函館市出身の画家で独立美術協会（独立展）で活躍した、故高森明さんが生...
「土用の丑（うし）の日」の２１日、函館市内の和食店などではウナギの調...
日本航空（ＪＡＬ）は２１日、機材トラブルのため、函館―丘珠間の１往復...
【札幌、小樽、旭川】札幌市は２１日、市内で新たに８人が新型コロナウイ...
亀田ゆたか幼稚園（函館市富岡町、五十嵐重幸園長）は２２日、同園で「ゆ...
ＪＲ北海道は２２日、お盆期間（８月７日～１７日）における今月２１日時...
【札幌】鈴木直道知事は２２日の定例記者会見で、道の新型コロナウイルス...
函館白百合学園中学高校（高橋眞理子校長）は１８日、同校で「探鳥会」を...
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【木古内】木古内署は２０日、長年にわたり管内地域において防犯・少年補...
矢田釣具店・道南釣り情報...
１８日、フィッシュランド函館西桔梗店の常連客の親子が上磯方面の漁港へ...