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【速報】札幌市で新たに１０人の感染確認

　【札幌】札幌市は１８日、同市内で新型コロナウイルス感染者が新たに１０人確認されたと発表した。４０代男性４人、７０代の男女らで、道内累計は１３３６人となった。
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