函館市上湯川町３２７の総合公園「市民の森」でアジサイが見頃を迎え、夏...
【札幌】道は１８日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表し...
今年で設立４０周年となる小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長...
函館地裁（斉木教朗所長）は１７日、２７日から予定される裁判員裁判に先...
【上ノ国】函館方面本部警備課と江差署は１６日、解体予定の上ノ国駐在所...
函館公園内「こどものくに」（青柳町１７）で、国内最古で稼働する「空中...
夏の交通安全運動（１９日まで）に合わせ、函館中央署、函館中央地区安全...
国立病院機構八雲病院（八雲町）の移転、廃止に伴い移送対象となっている...
【木古内】町の海岸線に夏の到来を告げる野鳥「アオバト」が姿を見せ始め...
【札幌】道と札幌市は１７日、札幌市で２人、オホーツク管内で１人が新た...
函館稜北病院が取り組む医療・介護の全職種を対象とした函館ジェネラリス...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
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【札幌】道は１８日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表し...
【札幌】札幌市は１８日、同市内で新型コロナウイルス感染者が新たに１０...
２０１８年３月に函館市松陰町にオープンしたスペイン料理店「マルモンタ...
１９、２６日に函館フットボールパークで開かれるサッカーの函館地区高校...
函館市の垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の２０...