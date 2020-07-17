この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【福島】福島商業高校（天野慎也校長）の昨年度卒業生７人が１３日、町の...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は１６日、新型コロナウイルス感染症対策に...
【札幌】道と札幌市は１６日、札幌市で４人、胆振管内で１人、釧路管内で...
【江差】１４日に急性心不全のため死去した、江差町名誉町民で江差追分会...
南かやべ縄文まつり実行委員会（境勝則委員長）は、例年９月に開催してい...
生活協同組合コープさっぽろは１５日、九州各地で発生した豪雨災害を受け...
【札幌】札幌市で１５日、新たに１２人が新型コロナウイルスに感染したこ...
【厚沢部】町鶉のカレーとコーヒーの店「カンペシーノ」はドッグランを設...
【札幌】道と道教委は１０日、新型コロナウイルス感染症対策として消毒用...
函館日吉コミュニティエリア（コンテ日吉）で高齢者施設などを運営する、...
【福島】福島商業高校（天野慎也校長）の昨年度卒業生７人が１３日、町の...
【北斗】自衛隊函館地方協力本部の自衛官５人が１５日、市内飯生１の小学...
新型コロナウイルスの緊急対策のため、道南の市町では自治体の貯金に当た...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は１６日、北海道国際交流セ...
函館市は、新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ避難所運営の訓練を...
函館短大（猪上徳雄学長）は１６日、同短大で「認知症サポーター養成講座...
１５日、釧路で初水揚げされた今年のサンマが１キロ４万円を超える高値を...
〇…１３日の「飲酒運転根絶の日」に合わせ、函館中央署、市などは同日夕...