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【札幌】道と道教委は１０日、新型コロナウイルス感染症対策として消毒用...
九州地方の豪雨災害を受け、函館開発建設部は１４日、緊急災害対策派遣隊...
函館西署は１４日、夏の交通安全運動（１９日まで）に合わせ、交通事故防...
１９４５（昭和２０）年７月１４、１５の両日、米軍による函館空襲から丸...
【江差】江差町名誉町民で江差追分会名誉師匠の青坂満さんが１４日、急性...
函館空襲を記録する会（浅利政俊代表）は１４日、称名寺（船見町、河本悠...
【森】町上台町の老人クラブ「Ｙｏｕ愛クラブ」（深川節雄会長、会員３１...
【札幌】道と札幌市は１４日、同市内で新たに７人が新型コロナウイルスに...
国立病院機構八雲病院（八雲町）の廃止、移転計画をめぐり、同病院から北...
函館市地域交流まちづくりセンター（丸藤競センター長）は１３日、提供を...
旅行サイト「じゃらんｎｅｔ」などを運営するリクルートライフスタイル（...
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函館日吉コミュニティエリア（コンテ日吉）で高齢者施設などを運営する、...
北大大学院水産科学研究院（木村暢夫院長）は、全国の中高生が海の魅力を...
九州地方の豪雨災害を受け、函館開発建設部は１４日、緊急災害対策派遣隊...
国の空き家対策特別措置法に基づく「市空家等対策計画」（２０１６～２０...
函館市は１７日、市内の医療、経済機関などと共に新型コロナウイルス対策...
「多くの国が間違った方向に向かっている」―世界保健機関（ＷＨＯ）のテ...
【八雲】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを目指...
おいしい食事をありがとう―。奥尻高校（清水信彦校長、生徒８０人）の島...