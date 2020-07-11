この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
■松前で１頭 １１日午後６時５分ごろ、松前町神山で、女性が近くの原口...
函館地方気象台によると、低気圧や前線の影響で、１２日の渡島・桧山地方...
はこだてみらい館（キラリス函館３階＝若松町）は約３０種のおもちゃを体...
■上ノ国で１頭駆除 １１日午後２時４０分ごろ、上ノ国町扇石で、男性が...
夏の交通安全運動（１３～２２日）を前に「飲酒運転根絶総決起大会」が１...
【札幌】道は１１日、十勝管内在住者１人（年代、性別非公表）が新たに新...
新型コロナウイルス感染拡大で、患者の治療にあたる医療機関に感謝と応援...
【札幌】札幌市は１０日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発...
上空に南から暖かい空気入り込んだ影響で、１０日の渡島・桧山は真夏並み...
函館法人会（福西秀和会長）は１０日、市内の小中学生の新型コロナウイル...
夏の交通安全運動（１３～２２日）を前に、函館西署などは１１日、函館市...
■松前で１頭 １１日午後６時５分ごろ、松前町神山で、女性が近くの原口...
函館短期大学（猪上徳雄学長）食物栄養学科の学生による成果発表会が１１...
函館地方気象台によると、低気圧や前線の影響で、１２日の渡島・桧山地方...
はこだてみらい館（キラリス函館３階＝若松町）は約３０種のおもちゃを体...
日本自動車販売協会連合会（自販連）函館支部（河村祥史支部長）は８日、...
新型コロナウイルスの影響で中止となった第１０２回全国高校野球選手権大...
■上ノ国で１頭駆除 １１日午後２時４０分ごろ、上ノ国町扇石で、男性が...
函館市内の高等教育機関でつくるキャンパス・コンソーシアム函館は８日、...