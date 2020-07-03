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今年で１２回目を迎えるはこだて国際科学祭が８月２２～３０日の９日間、...
【七飯】大沼合同遊船の社長で、七飯大沼国際観光コンベンション協会会長...
北海道付近を通過する低気圧の影響で２日、函館市内は断続的に雨が降った...
【江差】町の４、１０カ月児を対象とした乳幼児健診が１日、町役場保健セ...
【上ノ国】早川地区生涯学習推進会議（下倉幸一議長）は６月２８日、同町...
【小樽、札幌】小樽市は２日、新たに８０代男性、６０代男性が新型コロナ...
函館市消防本部と南渡島消防本部は１日から、音声による１１９番通報が困...
函館市の金森赤レンガ倉庫内でマリオンクレープを出店している菓子製造業...
函館地方気象台によると、北海道付近が前線を含む気圧の谷の中となる影響...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は１日、新型コロナウイルス感染症対策に役...
〇…日本野鳥の会道南桧山（奥田孝一代表）は、１２日に開...
国立病院機構函館病院（函館市川原町、加藤元嗣院長）に八雲病院（八雲町...
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近隣農家の野菜などを販売する産直青空野菜市が２日、函館市美原３の「み...
函館高専（伹野茂校長）の活動を支援する地元企業などでつくる函館高専地...
道南のホテルに泊まろう―。名鉄観光サービス函館支店（函館市田家町）は...
函館国際ホテル（大手町）は、新型コロナウイルスの影響で需要が激減した...
新型コロナウイルス感染拡大で失業した人などを対象に函館市が約１００人...
国土交通省北海道局は１日、総額４３億２５００万円とした２０２０年度の...
函館市が今年度予定する旧ロシア領事館（船見町１７）の民間事業者への売...