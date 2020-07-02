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【江差】町の４、１０カ月児を対象とした乳幼児健診が１日、町役場保健セ...
【上ノ国】早川地区生涯学習推進会議（下倉幸一議長）は６月２８日、同町...
【小樽、札幌】小樽市は２日、新たに８０代男性、６０代男性が新型コロナ...
函館市消防本部と南渡島消防本部は１日から、音声による１１９番通報が困...
函館市の金森赤レンガ倉庫内でマリオンクレープを出店している菓子製造業...
函館地方気象台によると、北海道付近が前線を含む気圧の谷の中となる影響...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は１日、新型コロナウイルス感染症対策に役...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）の広報誌「ステップアッ...
【小樽、札幌】小樽市は１日、新型コロナウイルスに感染した６０代男性が...
【北斗】全日本吹奏楽コンクールで５年連続６度の金賞を受賞している上磯...
【長万部】噴火湾産毛ガニを格安で即売するイベントが４、５の両日、長万...
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北海道付近を通過する低気圧の影響で２日、函館市内は断続的に雨が降った...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、「みんなのおすすめ本」と題した開...
【江差】町の４、１０カ月児を対象とした乳幼児健診が１日、町役場保健セ...
◇北斗市（６日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町 （...
◇森町（３日）▽３カ月、６カ月児健診（保健センター／後０時半） （６...