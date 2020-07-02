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函館市の金森赤レンガ倉庫内でマリオンクレープを出店している菓子製造業...
函館地方気象台によると、北海道付近が前線を含む気圧の谷の中となる影響...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は１日、新型コロナウイルス感染症対策に役...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）の広報誌「ステップアッ...
【小樽、札幌】小樽市は１日、新型コロナウイルスに感染した６０代男性が...
函館地方気象台によると、低気圧が北海道付近を通過する影響で渡島・桧山...
セイコーマート函館的場店（函館市的場町２１）の藤原美千代店長が特殊詐...
１年の折り返しの６月３０日、函館市などの神社で、半年間の安全を祈願す...
【札幌】札幌市は３０日、市内で新たに１２人が新型コロナウイルスに感染...
【上ノ国】道の駅「上ノ国もんじゅ」は６月２７日、新型コロナウイルスの...
函工高バドミントン部のエースとして支部、全道大会で活躍した播磨良輝教...
国民に１人一律１０万円を支給する「特別定額給付金」の支給が始まり出し...
函館税関＝財務...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、７月の道南金融経済概況を発表し...
函館市がまとめた要介護認定の１～５月の申請件数は６１２７件で、前年同...
〇…旭川市に本店を置く「らーめん山頭火」の期間限定店が...
函館市消防本部と南渡島消防本部は１日から、音声による１１９番通報が困...
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今夏の第１０２回全国高校野球選手権大会とその出場権を懸けた南北北海道...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は４、１１、１８日の各日午後１...