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【小樽】小樽市は２９日、新たに市内の３人（７０代女性２人、８０代男性...
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北方領土返還要求運動を進める「千島歯舞諸島居住者連盟函館支部」（坂上...
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道南の宿泊研修施設などで新型コロナウイルスの集団感染防止に向けた取り...
あおり運転に対する厳罰化を規定した改正道交法と同施行令が３０日に施行...
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◇北斗市（３０日）▽３歳児健診（保健センター／後０時１５分） （７月...
◇北斗市（７月２日）▽人権悩みごと相談・行政相談（総合分庁舎／前９時...
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