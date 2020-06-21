太陽と地球の間に月が入り、月が欠けているように見える部分日食が２１日...
北海道付近が高気圧に覆われた影響で２１日の函館は日中に晴れ間が広がっ...
【札幌】札幌市は２１日、同市内で新たに２人が新たに新型コロナウイルス...
函館市梁川町の高龍寺梁川法務所で２０日、人形・写真供養が行われた。１...
函館市中央図書館は２０日、同館視聴覚ホールで本年度の第１回郷土の歴史...
２０日正午ごろ、函館市海岸町のＪＲ北海道函館運輸所構内で、普通列車と...
【札幌】道は２０日、石狩管内の７０代女性が新型コロナウイルスに感染し...
【札幌】札幌市は２０日、札幌市内で７０代男性と、６０代女性の２人が新...
新型コロナウイルスの影響で延期されていたプロ野球が１９日、３カ月遅れ...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、一日２往復を減便していた函館―羽田線につ...
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渡島総合振興局と桧山振興局は１８日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【厚沢部】町国保病院は看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を募...
【上ノ国】昨年、バス運転手から農業者に転身した住吉泰文さん（６３）が...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」の運営会社「シカベ...
【札幌】道は２１日、道検査分で新たな新型コロナウイルス感染者は確認さ...
【札幌】札幌市は２１日、同市内で新たに２人が新たに新型コロナウイルス...