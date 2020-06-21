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【速報】道調査分では感染者ゼロ

　【札幌】道は２１日、道検査分で新たな新型コロナウイルス感染者は確認されなかったと発表した。道検査分で感染者がなかったのは１９日以来。
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      厚沢部町国保病院が看護師など募集

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