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【速報】新型コロナ、空知管内で１人感染

　道は１２日、道確認分で新たに空知管内の年代・性別非公表者１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の感染確認者は延べ１１４５例（実人数１１２８人）となった。
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