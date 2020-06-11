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斉藤佐知子氏（民主・市民ネット）＝午前１０時～同１０時４０分 ①教...
本紙に「新型コロナウイルス」の７文字が登場するようになったのは１月下...
「介護のことをたくさん学んで国に帰って世話の仕方を教えたい」と話すの...
【福島】福島町観光協会（河原塚利雄会長）は、新型コロナウイルスの感染...