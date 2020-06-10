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【速報】道内で５人の感染確認　札幌４人、石狩１人

　【札幌】道は１０日、道調査分として、石狩管内で５０代女性１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。札幌市も同日、４人の感染を明らかにしており、道内での累計感染者は１１３７例（実人数１１２０人）となった。
　札幌市によると、同市の新たな感染者は、６０代と７０代の男性各１人と年代、性別とも非公表の２人。
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