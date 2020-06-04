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【速報】石狩で２人、札幌で１人の感染確認　札幌で２人死亡

　【札幌】道は４日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の累計患者数は１１０５例（実人数１０８８人）となった。また、札幌市内で２人が死亡したことも明らかにした。
　道によると、新たな感染者は、石狩管内の７０代男性と８０代女性、札幌市内の６０代男性。死亡したのは札幌市内の８０代女性と同男性。
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