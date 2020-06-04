【札幌】道は４日、道内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の累計患者数は１１０５例（実人数１０８８人）となった。また、札幌市内で２人が死亡したことも明らかにした。

道によると、新たな感染者は、石狩管内の７０代男性と８０代女性、札幌市内の６０代男性。死亡したのは札幌市内の８０代女性と同男性。