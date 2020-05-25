道が新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業者への休業要請を一部解除したことを受け、函館市は２５日、休業中の公共施設を２６日から順次再開すると発表した。市立の幼稚園と学校は６月１日から再開する。

中央図書館は、３１日まで開館時間を午前９時半から午後５時までとし、本の貸し出しと返却、予約のみ実施。６月１日から通常の開館時間（午前９時半～午後８時）で、閲覧席などの椅子を減らして再開する。

再開する施設は次の通り。

◇２６日から

【福祉関連施設】女性センター▽老人福祉センター（湯川・谷地頭）▽総合福祉センター内老人福祉センター▽ふらっとＤａｉｍｏｎ（函館駅前ビル６階）

【社会教育施設】中央図書館▽市民会館▽芸術ホール▽亀田交流プラザ▽青年センター▽公民館▽戸井西部総合センター▽戸井生涯学習センター▽戸井総合学習センター▽椴法華総合センター▽南茅部総合センター▽青少年研修センター▽箱館奉行所▽市立函館博物館▽郷土資料館▽北方民族資料館▽文学館▽北洋資料館▽縄文文化交流センター（道の駅「縄文ロマン南かやべ」含む）

【スポーツ施設】函館アリーナ▽市民プール（２８日から）▽恵山総合体育館▽南茅部スポーツセンター▽南茅部プール（２７日から）▽函館フットボールパーク・テニスコート▽千代台公園野球場・陸上競技場・庭球場▽青柳市民庭球場▽根崎公園ラグビー場▽千代台公園弓道場▽根崎公園アーチェリー場・野球場▽新川公園野球場▽西桔梗野球場▽ＮＨＫ広場テニスコート▽戸井運動広場▽恵山運動広場▽南茅部市民庭球場▽南茅部運動広場

【観光駐車場】元町観光駐車場▽元町観光バス駐車場▽五稜郭観光駐車場▽函館山山麓観光駐車場（大型バス乗降場を含む）▽市民の森駐車場

【公園】函館公園（動物施設）▽見晴公園（園亭・バーベキュースペース）▽昭和公園（同）▽市民の森（同）▽高松展望広場（同）▽見晴公園（野球場）▽旭岡公園（野球場・庭球場）▽空港緑地志海苔ふれあい広場（庭球場）▽昭和公園（多目的広場・庭球場）▽西桔梗公園（野球場）▽西桔梗西緑地（同）▽大森公園（同）▽梁川公園（同）▽万年橋公園（同）▽住吉公園（同）▽大川公園（同）▽石川公園（同）▽本通公園（同）

【その他の施設】地域交流まちづくりセンター▽青函連絡船記念館摩周丸▽はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ▽函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア）▽勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館）▽旧イギリス領事館▽熱帯植物園▽白石公園はこだてオートキャンプ場▽戸井ウォーターパークオートキャンプ場▽空港緑地志海苔ふれあい広場パークゴルフ場▽すずらんの丘公園パークゴルフ場▽白石公園パークゴルフ場▽恵山シーサイドパークゴルフ場▽恵山福祉センター▽道の駅「なとわ・えさん」▽恵山海浜公園キャンプ場▽南茅部河川公園（キャンプ場部分）

◇６月１日から

児童館▽母と子の家▽生活館▽子育てサロン▽桔梗配本所▽移動図書館▽地区図書室（千歳・湯川・旭岡・港、２日から）▽函館山緑地（登山道・駐車場）▽えさんつつじ公園