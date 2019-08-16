函館新聞電子版
2019
8
月
16
日
金曜日
ログイン
総合ガイド
Ｑ&Ａ
小
中
大
特大
函館新聞電子版
トップ
ニュース
経済トピックス
医療・健康
スポーツ
くらし
おくやみ
釣り
企画・連載
コラム
フォトサービス
社会
政治・行政
教育
事件・事故
観光
一次産業
人事・本社来訪
選挙
最新ニュース
ランキング
掲載写真
ビューア
メニュー
小
中
大
特大
ログイン
カテゴリ
トップ
ニュース
社会
政治・行政
教育
事件・事故
観光
一次産業
人事・本社来訪
選挙
ニュース 一覧
経済トピックス
小売・サービス
食品・飲食
金融・保険
機械・製造
観光・運輸
建設・土木
ＩＴ・通信
経済団体・官庁
その他
ｂｉｚラウンジ
トップインタビュー
起業人
企業探訪
経済トピックス 一覧
医療・健康・福祉
医療
福祉
健康
介護
セミナー・講演会
健康ガイド
ドクターコラム
歯科診療室から
医療の現場から
介護コラム
談話室
医療・健康・福祉 一覧
スポーツ
野球
サッカー・フットサル
バスケットボール
卓球
テニス
ハンドボール
バレーボール
ラグビー
バドミントン
球技その他
陸上
水泳
武道・格闘技
アイスホッケー
スキー・スノボー
その他
スポーツ 一覧
くらし
お知らせ
イベント・セミナー
文化
いきいき町会
いかぽっぽ
町村ガイド
くらし 一覧
おくやみ
８月１６日（金）
８月１５日（木）
８月１４日（水）
８月１２日（月）
８月１１日（日）
おくやみ 一覧
暮らしアクセス
釣り
企画・連載
ニュース細見
暮らしの園芸
暮らしのパレット
小児科診療日誌
小笠原先生のひとりごと
法務局なんでも相談
週間ファイル
健康なまちづくりのエッセンス
函館大学講座
ワンニャン奮闘記
８０・７いるか通信
ＮＣＶ通信
どうなんｅｙｅ
ざいだんインフォメーション
ダイバーシティーが地域を変える
地域と歩む郵便局・ゆうちょ・かんぽ
特報２０１９・働き方改革
平成と道南
企画・連載 一覧
コラム
臥牛山
談話室
土曜トーク
海峡から
コラム 一覧
HAKORAKU
グルメ
ヒューマン
社長のお昼ご飯
老舗味めぐり
おやつの時間
HAKORAKU 一覧
紙面ビューア
8月16日のイベント
2019年8月のイベント
過去記事検索
地域
函館市
北斗市
七飯町
江差町
松前町
森町
木古内町
奥尻町
鹿部町
八雲町
知内町
福島町
長万部町
今金町
厚沢部町
せたな町
乙部町
上ノ国町
渡島
桧山
札幌市
北海道
青森県
東京都
その他
はこしんフォトサービス
はこしんバックナンバー
函館新聞電子版とは
ご利用ガイド
購読コース・決済について
利用規約
特定商取引
プライバシーポリシー
著作権・肖像権
Q&A(よくある質問)
函館新聞について
会社概要
函館新聞とは
広告掲載・入稿規定
広告掲載基準(PDF)
電子版広告ガイド
採用情報
宅配定期購読申込
休刊日について
記事・写真使用許可申請
後援依頼
お問い合わせ
最新ニュース
[ 社会 ]
道南４保健所で食中毒警報
（1時間前）
[ 社会 ]
【台風情報】奥尻―江差間フェリー、午後の２便欠航
（1時間前）
[ 社会 ]
【台風情報】スーパー北斗１７日は１～５号が運休
（1時間前）
[ 社会 ]
【台風情報】道南いさりび鉄道、１６日午後全便運休
（1時間前）
[ 武道・格闘技 ]
巴中の２人、全国へ気合 全国中体連柔道１７日開幕
（12時間前）
[ 武道・格闘技 ]
プロレス・レッスルワン、９月１６日に初の函館大会
（12時間前）
[ 球技その他 ]
パークゴルフ記録（月曜日交流大会、交流ペア大会）
（12時間前）
[ サッカー・フットサル ]
スプレッド逆転負け 黒星スタート
（12時間前）
[ 社会 ]
台風１０号、道南でもＵターン直撃
（12時間前）
[ 社会 ]
七飯の果樹園、台風接近に備え収穫早める
（12時間前）
[ 社会 ]
北斗市、給食調理場の未払いで職員、管理職懲戒処分
（12時間前）
[ 教育 ]
プログラミング競おう！ １０月に１６歳以下対象コンテスト初開催
（12時間前）
[ 社会 ]
平和の誓い 次代へ継承 終戦の日、戦没者の冥福祈る
（12時間前）
[ 社会 ]
【速報】台風で１６日のスーパー北斗１４～２４号運休
（19時間前）
[ おくやみ ]
８月１６日（金）のおくやみ
（19時間前）
[ 社会 ]
湯の川温泉花火大会、１８日に延期
（20時間前）
[ 社会 ]
（台風情報）１６日夜から渡島・桧山地方は大荒れ
（21時間前）
[ 政治・行政 ]
姉妹都市３０年、山形県鶴岡市訪れ見舞金送る
（22時間前）
[ 社会 ]
情熱胸に夏の誓い 道南各町で成人式
（22時間前）
[ 事件・事故 ]
妻の連れ子にけがをさせる、２４歳男を逮捕
（22時間前）
8月16日の記事一覧へ
8月プレゼント
映画鑑賞券
採用情報
函館新聞社
トップ
カテゴリ
ニュース
社会
【台風情報】奥尻―江差間フェリー、午後の２便欠航
2019年8月16日
13時32分
函館市
台風１０号の接近に伴い、ハートランドフェリーは１６日、奥尻―江差間で午後の１往復２便の欠航を決めた。
Twitter
Facebook
LINE
Mail
社会
道南４保健所で食中毒警報
（1時間前）
道南４保健所で食中毒警報
【台風情報】スーパー北斗１７日は１～５号が運休
（1時間前）
【台風情報】スーパー北斗１７日は１～５号が運休
【台風情報】道南いさりび鉄道、１６日午後全便運休
（1時間前）
【台風情報】道南いさりび鉄道、１６日午後全便運休
台風１０号、道南でもＵターン直撃
（12時間前）
台風１０号、道南でもＵターン直撃
七飯の果樹園、台風接近に備え収穫早める
（12時間前）
七飯の果樹園、台風接近に備え収穫早める
北斗市、給食調理場の未払いで職員、管理職懲戒処分
（12時間前）
北斗市、給食調理場の未払いで職員、管理職懲戒処分
平和の誓い 次代へ継承 終戦の日、戦没者の冥福祈る
（12時間前）
平和の誓い 次代へ継承 終戦の日、戦没者の冥福祈る
【速報】台風で１６日のスーパー北斗１４～２４号運休
（19時間前）
【速報】台風で１６日のスーパー北斗１４～２４号運休
湯の川温泉花火大会、１８日に延期
（20時間前）
湯の川温泉花火大会、１８日に延期
（台風情報）１６日夜から渡島・桧山地方は大荒れ
（21時間前）
（台風情報）１６日夜から渡島・桧山地方は大荒れ
情熱胸に夏の誓い 道南各町で成人式
（22時間前）
情熱胸に夏の誓い 道南各町で成人式
函館で震度３の地震
（8/15）
函館で震度３の地震
（台風情報）渡島・桧山は１６、１７日大荒れの見込み
（8/15）
（台風情報）渡島・桧山は１６、１７日大荒れの見込み
浅利さんが聞き取り調査内容を紹介 大戦の強制連行など
（8/15）
浅利さんが聞き取り調査内容を紹介 大戦の強制連行など
函館八幡宮例祭始まる 剣道体験に歓声
（8/15）
函館八幡宮例祭始まる 剣道体験に歓声
上ノ国「エゾ地の火まつり」 龍焔太鼓響く
（8/15）
上ノ国「エゾ地の火まつり」 龍焔太鼓響く
社会一覧へ
最新記事
[ 社会 ]
道南４保健所で食中毒警報
（1時間前）
道南４保健所で食中毒警報
[ 社会 ]
【台風情報】スーパー北斗１７日は１～５号が運休
（1時間前）
【台風情報】スーパー北斗１７日は１～５号が運休
[ 社会 ]
【台風情報】道南いさりび鉄道、１６日午後全便運休
（1時間前）
【台風情報】道南いさりび鉄道、１６日午後全便運休
[ イベント・セミナー ]
町民や帰省者でにぎわい さわら恋来い夏まつり
（3時間前）
町民や帰省者でにぎわい さわら恋来い夏まつり
[ ドクターコラム ]
ドクターコラム／アルファ皮膚科クリニック院長 山田透さん
（3時間前）
ドクターコラム／アルファ皮膚科クリニック院長 山田透さん
[ ヒューマン ]
食を紡ぐ人／ヒルズテラス函館 半洲毛元義さん
（3時間前）
食を紡ぐ人／ヒルズテラス函館 半洲毛元義さん
[ 武道・格闘技 ]
巴中の２人、全国へ気合 全国中体連柔道１７日開幕
（12時間前）
巴中の２人、全国へ気合 全国中体連柔道１７日開幕
[ 武道・格闘技 ]
プロレス・レッスルワン、９月１６日に初の函館大会
（12時間前）
プロレス・レッスルワン、９月１６日に初の函館大会
[ 球技その他 ]
パークゴルフ記録（月曜日交流大会、交流ペア大会）
（12時間前）
パークゴルフ記録（月曜日交流大会、交流ペア大会）
[ サッカー・フットサル ]
スプレッド逆転負け 黒星スタート
（12時間前）
スプレッド逆転負け 黒星スタート
[ 社会 ]
台風１０号、道南でもＵターン直撃
（12時間前）
台風１０号、道南でもＵターン直撃
[ 社会 ]
七飯の果樹園、台風接近に備え収穫早める
（12時間前）
七飯の果樹園、台風接近に備え収穫早める
[ 臥牛山 ]
臥牛山８月１６日・青山投手通算６００登板
（12時間前）
臥牛山８月１６日・青山投手通算６００登板
[ お知らせ ]
函館公園ファミリーフェスタ、台風で１８日に順延
（12時間前）
函館公園ファミリーフェスタ、台風で１８日に順延
[ いかぽっぽ ]
いかぽっぽ／２９日に湯の川温泉の歴史テーマに公開講座 函館文化会
（12時間前）
いかぽっぽ／２９日に湯の川温泉の歴史テーマに公開講座 函館文化会
[ お知らせ ]
倫理法人会、２３日にナイトセミナー 菅谷さんが講演
（12時間前）
倫理法人会、２３日にナイトセミナー 菅谷さんが講演
[ お知らせ ]
１８日に函館ぶら探訪 新潟・三条出身者ゆかりの地巡る
（12時間前）
１８日に函館ぶら探訪 新潟・三条出身者ゆかりの地巡る
[ お知らせ ]
ハワイの魅力に触れて みらい館で１７日イベント
（12時間前）
ハワイの魅力に触れて みらい館で１７日イベント
[ 社会 ]
北斗市、給食調理場の未払いで職員、管理職懲戒処分
（12時間前）
北斗市、給食調理場の未払いで職員、管理職懲戒処分
[ 企画・連載 ]
記憶をたどって～終戦７４年目の夏③／函館空襲鮮明に記憶…菊地政義さん（８８）
（12時間前）
記憶をたどって～終戦７４年目の夏③／函館空襲鮮明に記憶…菊地政義さん（８８）
会員ログイン
函館新聞
電子版
お申込み
ご購読申し込み月は無料
電子版 試読申し込み（１週間 無料）
休刊日のお知らせ
函館新聞宅配購読お申込み
お試し（１週間）もございます。
フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け
ニュースカレンダー
アクセスランキング
今日
今週
今月
湯の川温泉花火大会、１８日に延期
(20時間前)
台風１０号、道南でもＵターン直撃
(12時間前)
北斗市、給食調理場の未払いで職員、管理職懲戒処分
(12時間前)
【速報】台風で１６日のスーパー北斗１４～２４号運休
(19時間前)
妻の連れ子にけがをさせる、２４歳男を逮捕
(22時間前)
駅前ビル４階にコストコ販売店 ８月上旬
(7/24)
駅前ビル４階に「ミニコス」あすオープン キングベーク運営
(8/6)
理学療法士が公然わいせつ容疑で逮捕
(8/13)
２０万本のヒマワリ一面に 大沼でお盆時期に見ごろ
(8/9)
アンジェリック・ヴォヤージュ、北斗にクレープ店
(7/25)
駅前ビル４階にコストコ販売店 ８月上旬
(7/24)
駅前ビル４階に「ミニコス」あすオープン キングベーク運営
(8/6)
アンジェリック・ヴォヤージュ、北斗にクレープ店
(7/25)
ラッピ函館駅前店 ニューオーテ２階に１０月移転
(8/2)
スターバックス、五稜郭駅前に７月オープン
(4/6)
アクセスランキング一覧
道南市町村ニュース
長万部町
今金町
せたな町
八雲町
奥尻町
森町
鹿部町
乙部町
厚沢部町
函館市
七飯町
江差町
北斗市
木古内町
上ノ国町
知内町
松前町
福島町
地域ニュース一覧
紙面ビューア
8月16日の紙面
8月16日の紙面
8月15日の紙面
8月14日の紙面
8月12日の紙面
8月11日の紙面
8月10日の紙面
デジタル紙面は１週間分を見ることができます。
お知らせ
7/24
電子版 経済トピックスに新コーナー「bizラウンジ」を追加
7/ 2
函館新聞電子版会員特典プレゼントを掲載しました。
6/22
函館新聞社の採用情報を掲載しました。
公式 Facebook
公式 Twitter
8月16日のイベント情報
魅惑のロシア
きこない咸臨丸まつり
大相撲函館場所
2019年8月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。
関連サイト
名産市場
HAKORAKU WEB
はこしんバックナンバー
函館港花火大会
写真の日プロジェクト
北海道ニュースリンク
函館メディカルガイド
ハコラク求人情報
大学進学説明会2019