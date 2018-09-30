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    【台風情報】ＪＲ函館線１０月１日運転計画　スーパー北斗１～１４号、午前中のはこだてライナーなど運休

    　ＪＲ北海道は台風２４号の接近に伴い、１０月１日のＪＲ函館線について始発から一部列車で運転の見合わせを決めた。
    　３０日午後３時現在、運休するのは、函館―新函館北斗間は正午ごろまで。新函館北斗－長万部間は午後２時ごろまで。
    　北海道新幹線は３０日の運転を見合わせる予定はない。１０月１日も始発から運転する予定。最新の運行情報の確認を呼び掛けている。
    　１０月１日に運休が決まっている列車は次の通り。
    　▽スーパー北斗（札幌―函館間）
    　１号から１４号まで（全区間運休）
    　▽はこだてライナー・下り（函館発、すべて全区間運休）
    　午前６時１分、同６時５７分、同７時４７分、同８時４５分、同９時４９分
    　▽はこだてライナー・上り（新函館北斗発、すべて全区間運休）
    　午前６時５４分、同７時４８分、同８時１４分、同９時１８分、同１０時２７分、同１１時１０分
    　▽普通列車（下り）　
    　函館　午前５時５１分発森行き（全区間運休）
    　森　午前６時３２分発長万部行き（全区間運休）
    　函館　午前７時１９分発大沼公園行き（全区間運休）
    　大沼　午前７時３０分発森行き（全区間運休）
    　函館　午前８時１８分発長万部行き（全区間運休）
    　函館　午前１０時５７分発森行き（全区間運休）
    　函館　午後０時３４分発森行き（全区間運休）
    　森　午後１時４４分発長万部行き（全区間運休）
    　▽普通列車（上り）
    　森　午前５時３４分発函館行き（全区間運休）
    　森　午前６時１分発大沼行き（全区間運休）
    　森　午前６時１４分発函館行き（全区間運休）
    　長万部　午前６時４１分発函館行き（全区間運休）
    　大沼　午前６時５１分発函館行き（全区間運休）
    　大沼公園　午前８時１９分発函館行き（全区間運休）
    　長万部　午前８時３２分発函館行き（全区間運休）
    　森　午前１１時４８分発函館行き（普通列車）
    　長万部　午後１時２３分発函館行き（長万部―森間部分運休）
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