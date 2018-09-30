ＪＲ北海道は台風２４号の接近に伴い、１０月１日のＪＲ函館線について始発から一部列車で運転の見合わせを決めた。

３０日午後３時現在、運休するのは、函館―新函館北斗間は正午ごろまで。新函館北斗－長万部間は午後２時ごろまで。

北海道新幹線は３０日の運転を見合わせる予定はない。１０月１日も始発から運転する予定。最新の運行情報の確認を呼び掛けている。

１０月１日に運休が決まっている列車は次の通り。

▽スーパー北斗（札幌―函館間）

１号から１４号まで（全区間運休）

▽はこだてライナー・下り（函館発、すべて全区間運休）

午前６時１分、同６時５７分、同７時４７分、同８時４５分、同９時４９分

▽はこだてライナー・上り（新函館北斗発、すべて全区間運休）

午前６時５４分、同７時４８分、同８時１４分、同９時１８分、同１０時２７分、同１１時１０分

▽普通列車（下り）

函館 午前５時５１分発森行き（全区間運休）

森 午前６時３２分発長万部行き（全区間運休）

函館 午前７時１９分発大沼公園行き（全区間運休）

大沼 午前７時３０分発森行き（全区間運休）

函館 午前８時１８分発長万部行き（全区間運休）

函館 午前１０時５７分発森行き（全区間運休）

函館 午後０時３４分発森行き（全区間運休）

森 午後１時４４分発長万部行き（全区間運休）

▽普通列車（上り）

森 午前５時３４分発函館行き（全区間運休）

森 午前６時１分発大沼行き（全区間運休）

森 午前６時１４分発函館行き（全区間運休）

長万部 午前６時４１分発函館行き（全区間運休）

大沼 午前６時５１分発函館行き（全区間運休）

大沼公園 午前８時１９分発函館行き（全区間運休）

長万部 午前８時３２分発函館行き（全区間運休）

森 午前１１時４８分発函館行き（普通列車）

長万部 午後１時２３分発函館行き（長万部―森間部分運休）