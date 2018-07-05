ＪＲ北海道によると、道内各地の大雨の影響で、函館線は５日朝から、長万部―黒岩間で運転を見合わせており、函館―札幌間の特急は同日夕まで全区間で運休の見通し。一部普通列車も運休する。
全区間の運休が決まっている特急は次の通り。（５日午前８時現在）
▽函館発札幌行き
・スーパー北斗１号（午前６時１０分発）
・スーパー北斗３号（午前７時３７分発）
・スーパー北斗５号（午前８時５４分発）
・スーパー北斗７号（午前１０時５分発）
・スーパー北斗９号（午前１０時４８分発）
・スーパー北斗１１号（午後０時１６分発）
・スーパー北斗１３号（午後１時５２分発）
・スーパー北斗１５号（午後２時５６分発）
・スーパー北斗１７号（午後４時３７分発）
・スーパー北斗１９号（午後５時５１分発）
▽札幌発函館行き
・スーパー北斗２号（午前６時発）
・スーパー北斗４号（午前６時５３分発）
・スーパー北斗６号（午前８時３９分発）
・スーパー北斗８号（午前９時３２分発）
・スーパー北斗１０号（午前１０時４４分発）
・スーパー北斗１２号（午後０時１６分発）
・スーパー北斗１４号（午後１時３２分発）
・スーパー北斗１６号（午後２時４５分発）
・スーパー北斗１８号（午後３時５９分発）
・スーパー北斗２０号（午後５時５１分発）