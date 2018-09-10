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【速報】Ｓ北斗１～４号が運休
2018年9月10日
8時55分
渡島
北海道
ＪＲ北海道によると、９日夜に発生した地震の影響で、１０日は函館ー札幌間の特急スーパー北斗１～４号が全区間運休となっている。
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