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日銀は２２日、新しい函館支店長に金融庁に出向して...
ハートランドフェリー...
松前町病院事業（３１日） 退職 吉...
函館市病院局は２７日、市立函館病院の山下剛医療部...
◇着任あいさつ 北海道テレビ放送（ＨＴＢ）営業局...
函館新聞社（１日） 執行役員編集局...
北海道（１日） 渡島総合振興局函館...
◇着任あいさつ 函館税関長 佐野泰昭氏...
鹿部町（１０月...
函館市は２７日、１０月１日付で南茅部支所長に池田...
Ｑ 先日、私が所有している不動産の住宅ローンの返済が完了し、金融機関...
【乙部】食堂併設の農産物直売所「たごまる」（町館浦４９４）は１８日午...
深瀬医院（函館市松川町３０、深瀬晃一院長）は、新型コロナウイルスワク...
函館市選挙管理委員会が募集した衆院選の投開票事務アルバイトで聴覚障害...
函館西署はこのほど、ＪＲ函館駅構内で危険物を持った犯人が現れたという...
○…函館市女性センター（東川町１１）は、来年１月６日午前１０時から同...
地域支援ユニバーサルコミュニケーション代表で言語聴覚士の小林文代さん...
函館市内に５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で１３日...
日本漢字能力検定協会が毎年末に発表する今年の漢字が「金」と１３日に発...
函館市議会第４回定例会は１３日、本会議を再開。「市議会会議規則の一部...