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電通北海道＝関...
◇新任あいさつ 函館税務署長 鈴木久志氏▽同副署...
渡島総合振興局...
木古内町（８月１日） ◇主査級...
◇新任あいさつ 函館財務事務所長 ...
テーオーホールディングス役員人事（８月２６日）...
◇着任あいさつ 函館税関総務部長 遠山亨司氏...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
函館税関＝財務大臣発令、関係分（１日）...
北海道（１日）＝関係分【係長級】...
函館市は１日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチン個別接種...
函館の老舗レストラン「五島軒」（末広町）は８月３０日付で、若山豪社長...
【北斗、七飯】少年野球の太陽グループ杯争奪第２８回全道少年選抜大会渡...
函館水産高校（亀山喜明校長）は、函館産ブリと酒かすを使った瓶詰め新商...
函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成す...
日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルス感染症の影響による需要動向から...
函館市の第３回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算案１７件...
函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...