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桧山振興局（１５日） 江差高等看護...
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北洋銀行＝関係分 （７月...
◇転任あいさつ（８日） 北海道銀行...
◇転任あいさつ ＮＴＴ東日本北海道南支店長 立田...
函館市は１日、５日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象とす...
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フランス海軍の試験・測定艦「デュピュイ・ド・ローム」（４７７０排水ト...
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◇着任あいさつ 北海道放送函館放送局長 佐々木宏...
函館市中体連のバスケットボールは６月２８～３０日、函館アリーナで行っ...
函館市中体連のサッカーは６月２８～３０日、函館フットボールパークで行...
函館市中体連の剣道は６月２８日、椴法華中で行った。団体戦は男子のみ５...