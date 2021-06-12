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函館山ロープウェイ人事 ◇役員（５...
松前町病院事業（６月１日） 病棟看...
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ハートランドフェリー（６月１日＝奥尻航路関係分）...
○…「函館とんき大門店」（函館市松風町５の１３、大門グ...
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