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◇新任あいさつ 住友生命保険相互会社函館営業部営...
◇新任あいさつ 道総研函館水産試験場場長 志田修...
函館市（８日）...
◇新任あいさつ 函館市企画部次長 阿部慶太氏...
◇新任あいさつ（５日） 国土交通省...
気象庁（関係分...
（１日） ◇新任あいさつ 市立函館...
国立病院機構本部...
渡島総合振興局（４月１日） 転出...
渡島総合振興局（４月１日） 転入...
函館海上保安部（１５日＝関係分） ...
北海道新幹線を使って首都圏に函館の鮮魚を定期輸送する取り組みが１５日...
函館地方法務局は２０２０年の同局管内（渡島、桧山全域と後志３町村）の...
函館市は、２０２０年度の公共工事実績（財務部調度課、企業局発注分）を...
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【森】剣道の渡島地区小学生特別錬成会兼中学生特別錬成会（森剣道少年団...
７月４日の函館マラソンに向けたランニング教室が、千代台公園陸上競技場...
観光客にとって、函館は夜景や異国情緒ある街並み、豊富なグルメなど魅力...
函館出身のピアニスト、岡田奏さんのリサイタル（函館市文化・スポーツ振...
パッチワーク雑貨の展示即売会が２０日まで、丸井今井函館店５階で開かれ...