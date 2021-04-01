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渡島総合振興局（４月１日） 転出...
渡島総合振興局（４月１日） 転入...
桧山振興局（４月１日） 【転入】...
桧山広域行政組合（４月１日） 【消...
海上保安庁（関係分、１日） ▽函館...
北海道立総合研究機構 （...
法務省（関係分、４月１日） 函館地...
北海道森林管理局 （４月...
北海道労働局（関係分、４月１日） ...
北海道運輸局（１日、関係分） 総務...
函館大付属有斗高校サッカー部ＯＢは、在校生により良い環境で部活動に打...
市立函館保健所は３月３１日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイル...
市立函館高校などで校長を務めた森武さん（７２）＝函館市在住＝が自身の...
函館市消防本部（小西裕二消防長）は１日から、災害や事故などで多数の傷...
函館市は１日から、市内の商店や飲食店で使えるプレミアム付き商品券の購...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３月２６日、２月にスタートしたオン...
道南の建築板金業者３８社でつくる函館建築板金事業協同組合（平田昭市代...
函館市の包括外部監査人、大石俊彦税理士はこのほど、２０２０年度の結果...
道農政事務所（札幌）が公表した道内での２０１９年林業産出額は、前年比...
渡島総合振興局（４月１日） 転出...