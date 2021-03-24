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厚沢部町（４月１日） 【派遣】北海...
渡島西部広域事務組合...
■道立高校...
松前町（４月１...
福島町（４月１...
◇北洋銀行 （関係分、４月１日）...
木古内町（４月１日） ◇課長級...
函館市（４月１日） 【次長級】...
北海道警察（関係分、道本＝道警本部、函本＝函館方...
道南スルメイカの不漁が長期化する中、函館市女性センター（東川町、原田...
函館市桔梗町にある湿地で、サトイモ科のザゼンソウが咲き始めた。雪が解...
医師を志望する高校生を対象とした「函館地区医療体験活動報告会」が２１...
函館大学は１７日、自動車販売のネッツトヨタ函館（美原２、高木和良社長...
◇道南うみ街信用金庫 （...
七飯町出身の大森誼（青森山田高２年）が、２５日から福島県で始まるバド...
ハンドボールの第２０回ＡＩＴ實函館市長杯学生大会開催中の函館アリーナ...
４月１日から買い物行動が少しだけ変わるかもしれない。商品やサービスの...
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