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◇北洋銀行 （関係分、４月１日）...
函館市（４月１日） 【次長級】...
北海道警察（関係分、道本＝道警本部、函本＝函館方...
函館海上保安部（１５日） 函館海上...
函館市は１１日、４月１日付の部長級人事を発表した...
警察庁＝関係分（１９日） 道警察情...
北海道ガス＝関係分（４月１日）...
◇新任あいさつ 北海道キリンビバレッジ営業本部道...
３月１日付で日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場長...
第一生命（４月１日）＝関係分 【転...
函館家庭生活カウンセラー養成講座運営委員会は、カウンセリング研修３級...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、鈴木一弘学院長）は、２０２１...
函館市松陰町のスペイン料理店「マルモンターニャ」（塩田和裕店長）は２...
函館市病院局は１９日、市立函館病院の入院前や退院後のベッド搬送を担当...
【七飯】町は１９日、源泉ポンプの故障で臨時休業中だった町健康センター...
ＮＨＫ函館放送局は、２５日に放送するラジオ特番「道南発！＃北海道ピッ...
函館国際観光コンベンション協会は５月１０日まで、インスタグラムを使っ...
函大付属柏稜高校は１９日、野球部監督に函大付属有斗高硬式野球部の野村...
市立函館博物館は１９日、１９３４（昭和９）年３月２１日の函館大火の歴...