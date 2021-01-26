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函館海上保安部（１９日） 退職（函...
森町（１１日） 総務課長（子育て支...
北海道銀行（１２月１日） 今金支店...
北海道警察（関...
北海道警察（１１月６日） （関係分、...
函館市 （１０月１日） 保健所地域...
北海道銀行（１０月１日）＝道南関係分...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
日本政策金融公庫函館支店...
◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
道教委は２６日、２０２１年度公立高校入試の当初出願状況（２２日正午現...
道警は２６日、函館西署の２０代男性警察官が新型コロナウイルスに感染し...
【北斗】渡島廃棄物処理広域連合議会の第１回定例会が２６日、ごみ焼却施...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・...
函館市病院局は２６日、市立函館病院で医療従事者２人（ともに年代・性別...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市は２６日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
顎関節症になぜなるの 顎を動かすと痛かったり、「カクカク」「ジャリジ...