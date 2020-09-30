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北海道銀行（１０月１日）＝道南関係分...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
日本政策金融公庫函館支店...
◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
◇日本銀行函館支店＝関係分、２０日付...
◇新任あいさつ 北海道財務局函館財務事務所総務課...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
桧山振興局（７月１０日） 【転入】...
◇新任あいさつ 函館税関総務部長 石田晶久氏...
函館税関＝財務...
函館のコミュニティーラジオ局ＦＭいるか（８０・７メガヘルツ）は、ＡＩ...
函館高専（伹野茂校長）は２６日、女子中学生と家族が対象の「ガールズオ...
道と損保ジャパンは２６日、函館運転免許試験場（函館市石川町）を会場に...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は２９日、函館市、北斗...
第一生命函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス長）は２６日、同支...
函館市 （１０月１日） 保健所地域...
サッカーの函館地区高校秋季新人大会（函館地区サッカー協会主催）最終日...
函館市スポーツ少年団少年野球東西地区と函館ＢＢＣは４日、オーシャンス...
◇９月・月例大会（２０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子】...
最終回の平均視聴率は３２・７％。前シリーズには及ばなかったものの、近...