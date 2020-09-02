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◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
◇日本銀行函館支店＝関係分、２０日付...
◇新任あいさつ 北海道財務局函館財務事務所総務課...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
桧山振興局（７月１０日） 【転入】...
◇新任あいさつ 函館税関総務部長 石田晶久氏...
函館税関＝財務...
松前町病院事業 （７月１日）...
北海道警察（関...
◇転任あいさつ 函館財務事務所総務課長 添田澄江...
本町・五稜郭エリアににぎわいを呼び込む「五稜郭まちなかオープンテラス...
〇…札幌市白石区の「嗚呼！ラーメン豚の花道」の期間限定店が２日、ポー...
１日朝、函館市大町の緑の島の岸に大量のイワシが浮かんでいるのを緑の島...
日本政策金融公庫函館支店...
日本終活協会（打田智明理事長）は５日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
【七飯】七飯男爵太鼓創作会（高橋理沙会長）は、川田龍吉男爵（１８５６...
函館戸井西小学校（藤森祐子校長、児童２９人）で１日、ＡＩＲＤＯ（エア...
◇函館市民町会交流大会（８月２３日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ...
函館市文化・スポーツ振興財団は２２日午後２時から、市民会館小ホールで...
函館市は、ひとり親家庭を対象にした「合同企業説明会」を１８日午後１時...