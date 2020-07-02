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松前町病院事業 （７月１日）...
北海道警察（関...
◇転任あいさつ 函館財務事務所総務課長 添田澄江...
北洋銀行＝関係...
◇転任あいさつ ＪＲ北海道常務取締役鉄道事業本部...
函館市町会連合会（市町連、加盟１７５団体）は、任...
ＪＲ北海道＝関...
木古内町（６月...
◇新任あいさつ 商工中金函館支店長 渡辺強氏...
松前町人事（５月１日） ▽水産課長...
函工高バドミントン部のエースとして支部、全道大会で活躍した播磨良輝教...
国民に１人一律１０万円を支給する「特別定額給付金」の支給が始まり出し...
函館税関＝財務...
日銀函館支店（加藤健吾支店長）は１日、７月の道南金融経済概況を発表し...
函館市がまとめた要介護認定の１～５月の申請件数は６１２７件で、前年同...
〇…旭川市に本店を置く「らーめん山頭火」の期間限定店が...
函館市消防本部と南渡島消防本部は１日から、音声による１１９番通報が困...
函館市の金森赤レンガ倉庫内でマリオンクレープを出店している菓子製造業...
今夏の第１０２回全国高校野球選手権大会とその出場権を懸けた南北北海道...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は４、１１、１８日の各日午後１...