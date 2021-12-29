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【北斗】任期満了に伴う北斗市長選（来年１月１６日告示、２３日投開票）...
立憲民主党の鉢呂吉雄参院議員（７３）＝道選挙区＝が来年夏の参院選道選...
【七飯】任期満了に伴う七飯町長選（来年３月２２日告示、同２７日投開票...
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【北斗】池田達雄北斗市長は１５日、市役所で報道陣の取材に応じ、再選出...
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【七飯】前七飯町民生部長の杉原太氏（５８）は１８日、町内で記者会見し...
▼貨物列車とトラック衝突（１月） 森町蛯谷町のＪＲ函館線亀吉道路...
【札幌】北海道もち米団地農協連絡協議会（会長・東野秀樹ＪＡ道北なよろ...
石狩市在住の小学生ドラマー、ＹＯＹＯＫＡさん（１２）が出演する「ＹＯ...
函館中央署は２７日、瞬整骨院（函館市柏木町、工藤瞬院長）と連携し、高...
渡島管内の自治体を担当していた１７年前、鹿部町が子どもたちに土曜日を...
【札幌】鈴木直道知事は２８日の定例記者会見で、国が承認した新型コロナ...
函館市は２７日から、高校生のみを養育する世帯を対象にした「子育て世帯...
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【北斗】年末年始の帰省ラッシュが本格化している。新型コロナウイルスの...
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