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立憲民主党の鉢呂吉雄参院議員（７３）＝道選挙区＝が来年夏の参院選道選...
【七飯】任期満了に伴う七飯町長選（来年３月２２日告示、同２７日投開票...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選（来年１月１６日告示、同２３日投開票...
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【北斗】池田達雄北斗市長は１５日、市役所で報道陣の取材に応じ、再選出...
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【七飯】前七飯町民生部長の杉原太氏（５８）は１８日、町内で記者会見し...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
道南で行われたスポーツ大会・イベントなどで懸命に取り組む選手、参加者...
函館大谷短大（福島憲成学長）こども学科２年による総合実践発表会が２１...
バスケットボールの北海道新人大会南大会（道バスケットボール協会主催）...
〇…渡島総合振興局は、函館山ロープウェイ山麓駅とＪＲ新...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、２５日...
新型コロナウイルス禍で需要が低迷する牛乳・乳製品の消費拡大と冬場の交...
厳冬期を迎えて、道南でも水道凍結に注意が必要な時季になってきた。函館...
クリスマスが目前に迫り、函館市内の洋菓子店などでは、クリスマスケーキ...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選（来年１月１６日告示、２３日投開票）...
函館市議会は２３日、議会運営委員会（藤井辰吉委員長）を開き、第３回臨...