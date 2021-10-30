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道選管事務局は３０日、衆院選（３１日投開票）の小選挙区での期日前投票...
衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
衆院選（３１日投開票）は、５選を目指す立憲民主党前職の逢坂誠二氏（６...
３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
３１日投開票の衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、投票率の行方が雌雄...
――総選挙の争点は。 政治の安定か、混乱か。野党第１党が共産党と組...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 農業への所得補償制度の復活をはじめ共済な...
３１日に投開票を迎える衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、青森県大間...
衆院選道８区（渡島、桧山管内）に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏...
函館市選挙管理委員会は３０日、市内港町１の商業施設に設けた期日前投票...
函館市末広町のＲダンスカンパニー（山崎理恵主宰）は２３日、市芸術ホー...
【高松】第６９回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟など主催）の...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２３日、市地域交流...
長年にわたる少年の非行防止や健全育成に尽力した個人、団体に贈られる少...
生命保険協会（東京）が行う介護福祉士、保育士養成の給付型奨学金制度の...
函館大学と函館商業高校による高大連携の地域観光フィールドワークがこの...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】佐藤内科小...