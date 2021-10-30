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衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
衆院選（３１日投開票）は、５選を目指す立憲民主党前職の逢坂誠二氏（６...
３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
３１日投開票の衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、投票率の行方が雌雄...
――総選挙の争点は。 政治の安定か、混乱か。野党第１党が共産党と組...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 農業への所得補償制度の復活をはじめ共済な...
３１日に投開票を迎える衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、青森県大間...
衆院選道８区（渡島、桧山管内）に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏...
――総選挙の争点は。 ９年間続いた安倍菅政治。岸田新政権も基本的に...
生命保険協会（東京）が行う介護福祉士、保育士養成の給付型奨学金制度の...
道選管事務局は３０日、衆院選（３１日投開票）の小選挙区での期日前投票...
【森】渡島総合振興局と渡島地域林業担い手推進協議会（会長・松井盛泰知...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は３０日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
■地元の食の魅力を発信 ２０１１年に函館・北海道の海鮮を提供する居...
函館北昭和小学校（近江辰仁校長、児童１７９人）は２２日、学校に配備さ...
衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...