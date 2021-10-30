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衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
衆院選（３１日投開票）は、５選を目指す立憲民主党前職の逢坂誠二氏（６...
３１日に迫る衆院選の投開票日に向け、函館市内の飲食店などは、投票率の...
３１日投開票の衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、投票率の行方が雌雄...
――総選挙の争点は。 政治の安定か、混乱か。野党第１党が共産党と組...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 農業への所得補償制度の復活をはじめ共済な...
３１日に投開票を迎える衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、青森県大間...
衆院選道８区（渡島、桧山管内）に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏...
――総選挙の争点は。 ９年間続いた安倍菅政治。岸田新政権も基本的に...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 保育充実や授業料無償化など子育て支援策の...
函館北昭和小学校（近江辰仁校長、児童１７９人）は２２日、学校に配備さ...
衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されてから３カ月。...
函館市文学館講演会「石川啄木講座」（函館市文化・スポーツ振興財団主催...
３１日投開票の衆院選は最終盤に入り、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
函館市の香雪園（見晴公園）で紅葉が見ごろを迎えた。イロハモミジやヤマ...
〇…丸井今井函館店（本町）は３１日午前１０時から、ハロウィーンにちな...
函館市は２９日、企業会計分を除く市正職員を来年度に８人削減する見直し...