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自民党の西村康稔前経済再生担当相が２６日、衆院選道８区に立候補した同...
日本維新の会の鈴木宗男参院議員（新党大地代表）が２６日、函館入りし、...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 医療・福祉の地域間、官民間の違いを調整し...
「若い人が出ていってしまうのは街の将来を考えると差し迫った問題。函館...
公明党北海道本部幹事長 阿知良寛美氏 ――総選挙の争点は。 ...
「政治に関してはテレビニュースも見ることがあまりないので、情報が入っ...
２１日午前９時４５分 江差町役場前での街頭演説で「私の役割の一つは...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 北朝鮮による拉致、核、ミサイル開発は断じ...
――総選挙の争点は。 あらためて国の根幹である憲法の大切さをしっか...
３１日投開票の衆院選で、道選管事務局は２５日、小選挙区での期日前投票...
スナップ・アイ スポーツグラフ...
【森、知内】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを...
函館市いじめ防止対策審議会の重大事態調査部会（部会長・伊藤詠子弁護士...
自民党の西村康稔前経済再生担当相が２６日、衆院選道８区に立候補した同...
日本維新の会の鈴木宗男参院議員（新党大地代表）が２６日、函館入りし、...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 医療・福祉の地域間、官民間の違いを調整し...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は２２日、函館市に１００万円を寄付した。...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
１９日午前１１時２５分 第一声後、真っ先に高校時代にアルバイトをし...