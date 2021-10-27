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自民党の西村康稔前経済再生担当相が２６日、衆院選道８区に立候補した同...
日本維新の会の鈴木宗男参院議員（新党大地代表）が２６日、函館入りし、...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 医療・福祉の地域間、官民間の違いを調整し...
１９日午前１１時２５分 第一声後、真っ先に高校時代にアルバイトをし...
公明党北海道本部幹事長 阿知良寛美氏 ――総選挙の争点は。 ...
「政治に関してはテレビニュースも見ることがあまりないので、情報が入っ...
２１日午前９時４５分 江差町役場前での街頭演説で「私の役割の一つは...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 北朝鮮による拉致、核、ミサイル開発は断じ...
――総選挙の争点は。 あらためて国の根幹である憲法の大切さをしっか...
３１日投開票の衆院選で、道選管事務局は２５日、小選挙区での期日前投票...
スナップ・アイ スポーツグラフ...
【森、知内】道南初の地域連携ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の立ち上げを...
函館市いじめ防止対策審議会の重大事態調査部会（部会長・伊藤詠子弁護士...
自民党の西村康稔前経済再生担当相が２６日、衆院選道８区に立候補した同...
日本維新の会の鈴木宗男参院議員（新党大地代表）が２６日、函館入りし、...
▽逢坂誠二氏（立憲・前） 医療・福祉の地域間、官民間の違いを調整し...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は２２日、函館市に１００万円を寄付した。...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）の畑で、ナガイモの秋掘りが進...
渡島総合振興局と桧山振興局が２１日公表した渡島、桧山管内での農作物生...
１９日午前１１時２５分 第一声後、真っ先に高校時代にアルバイトをし...