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衆院道８区（渡島、桧山管内）に立候補予定の立憲民主党前職の逢坂誠二氏...
１９日公示―３１日投開票の衆院選について、函館市選管は１５日、投開票...
衆院は１４日の臨時国会会期末に解散し、道８区（渡島、桧山管内）でも事...
【八雲】任期満了に伴い１２日に告示された町長選で、無投票３選を果たし...
「この日を待ち、道南再生のためにチャレンジしていく思いで４年間準備を...
【八雲】任期満了に伴う町長選が１２日に告示され、現職の岩村克詔氏（６...
【八雲】任期満了に伴う町議選は１２日に告示され、定数１４に対し、現職...
【八雲】任期満了に伴う町長選が１２日に告示され、午後５時に立候補の届...
「選挙戦の１２日間の戦いも重要だが、日頃の活動も非常に大事。私はこの...
１９日公示、３１日投開票の見通しとなった衆院選に向け、函館市選管は１...
“春高バレー”出場を懸けた第７４回全日本高校バレーボール選手権大会北...
【帯広】第１００回全国高校サッカー選手権大会北海道大会（北海道サッカ...
道は、新型コロナウイルスの感染拡大で延期していた「北海道の酒アワード...
函館工業高校（伊藤良平校長、生徒６５９人）は１６日、同校で創立１１０...
函館大森浜小学校（紺野克典校長、児童４５６人）で１４日、「はこだてこ...
縄文文化にさまざまな切り口で触れるイベント「ドキ！ドキ！縄文エキスポ...
ＬＧＢＴ（性的少数者）にフレンドリーなまちづくりを考えるイベント「虹...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は２３日、小説「鳳凰...
道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町、藤島克己学院長）は、２０２２...
函館の発展に尽くした函館四天王の１人、初代渡邉熊四郎（１８４０～１９...