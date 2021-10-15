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【八雲】任期満了に伴い１２日に告示された町長選で、無投票３選を果たし...
「この日を待ち、道南再生のためにチャレンジしていく思いで４年間準備を...
【八雲】任期満了に伴う町長選が１２日に告示され、現職の岩村克詔氏（６...
【八雲】任期満了に伴う町議選は１２日に告示され、定数１４に対し、現職...
【八雲】任期満了に伴う町長選が１２日に告示され、午後５時に立候補の届...
「選挙戦の１２日間の戦いも重要だが、日頃の活動も非常に大事。私はこの...
１９日公示、３１日投開票の見通しとなった衆院選に向け、函館市選管は１...
岸田文雄首相が臨時国会会期末の１４日に衆院を解散し、１９日公示―３１...
次期衆院選（１９日公示、３１日投開票予定）に向け、立憲民主党道８区合...
次期衆院選（１９日公示、３１日投開票予定）に立候補を予定する自民党前...
衆院は１４日の臨時国会会期末に解散し、道８区（渡島、桧山管内）でも事...
新型コロナウイルス禍でフードデリバリー需要が増える中、配達中の交通事...
函館市本町のギャラリー「そらのＡｇｅｒ」（オールドスタイルホテル函館...
市民団体「函館９条連」は１７日午後１時から、「９条でつながろう函館地...
〇…函館市若松町の商業施設、キラリス函館地階のチャレンジショップコー...
卓球の北海道選手権大会（北海道卓球連盟主催）が８～１０日、函館アリー...
【七飯】大沼、小沼ではワカサギの定置網漁が本格化している。１３日は早...
道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２５日午後６時半から、...
道内外の観光関連事業者らが世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
立憲民主党道８区総支部（逢坂誠二代表）と同党函館支部（平出陽子代表）...