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【八雲】任期満了に伴う町長選が１２日に告示され、現職の岩村克詔氏（６...
【八雲】任期満了に伴う町議選は１２日に告示され、定数１４に対し、現職...
【八雲】任期満了に伴う町長選が１２日に告示され、午後５時に立候補の届...
「選挙戦の１２日間の戦いも重要だが、日頃の活動も非常に大事。私はこの...
１９日公示、３１日投開票の見通しとなった衆院選に向け、函館市選管は１...
岸田文雄首相が臨時国会会期末の１４日に衆院を解散し、１９日公示―３１...
次期衆院選（１９日公示、３１日投開票予定）に向け、立憲民主党道８区合...
次期衆院選（１９日公示、３１日投開票予定）に立候補を予定する自民党前...
次期衆院選に比例道ブロックから出馬を予定する国民民主党の山崎摩耶衆院...
岸田文雄首相が４日、１４日に衆院を解散し、衆院選を１９日公示、３１日...
道立江差高等看護学院と紋別高等看護学院で、教職員による学生（元学生を...
「この日を待ち、道南再生のためにチャレンジしていく思いで４年間準備を...
■八雲で１頭 １２日午後７時半ごろ、八雲町鉛川の国道２７７号を八雲...
北海道新幹線の線路内に８日、シカが入り込み、新函館北斗―新青森間で始...
道立消費生活センター（札幌）は２３日、特別相談「消費者トラブルなんで...
道は、知内町で１１月２５～２７日に開催する「北海道林業就業体験２０２...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響によ...
函館市文学館は１６日午後２時から、石川啄木講座「石川啄木－その生と家...