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日本共産党函館地区委員会（三国武治委員長）は１２日、次期衆院選で道８...
【森】町森川町の元町職員、佐々木陽市郎氏（６３）が７日、任期満了に伴...
【森】森町の梶谷恵造町長（６４）は９日の町議会６月会議で、任期満了に...
【木古内】木古内町長選に初当選した鈴木慎也氏に、優先課題と町政への姿...
【木古内】町選管は２０日、町役場で当選証書付与式を開き、小泉五郎委員...
【木古内】町長選から一夜明けた２０日、初当選を果たした前町議の鈴木慎...
２００８年以来、１２年ぶりの選挙戦は、「挑戦する町政を」と変革を打ち...
【木古内】１９日に投開票が行われた木古内町長選。新人の鈴木慎也さん（...
【木古内】任期満了に伴う木古内町長選は１９日、投開票が行われ、新人で...
木古内町長選挙 （開票終了）当 １５９８ 鈴木 慎也 （無所属・新） ...
函館市美原１の写真館「スタジオアオヤマ」（青山隆社長）は、世界文化遺...
【森】任期満了に伴う町長選（１０月６日告示、同１１日投開票）の立候補...
函館市教委は１９日、市青少年芸術教育奨励事業「第３０回児童生徒音楽コ...
函館市福祉人材バンクは、９月１２日午前１０時からフォーポイントバイシ...
北海道付近に暖かい空気が入り込んだ影響で、１９日の渡島・桧山地方は気...
北斗市在住のフルート奏者水上知歩さん（３５）と、同市在住のピアニスト...
渡島総合振興局と桧山振興局は１９日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...