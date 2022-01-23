この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）が今年４月の入学生限りで、来春の...
函館市内の私立高校７校は２１日、２０２２年度推薦入試の合格者を発表し...
私立高校の２０２２年度推薦入試が道内でシーズンを迎える中、函館市内の...
函館西高校と公立はこだて未来大の生徒や学生、教諭ら１８人がこのほど、...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１１人）で１８日、全校生...
学習の成果を披露する総合実践発表会で創作ダンスを踊った函館大谷短大こ...
２０２２年度の道内公立高校入試の出願受け付けが１９日、始まった。函館...
【森】第１７回森町児童・生徒書き初め席書大会の表彰式が１８日、町公民...
【上ノ国】江差町の「やれるきクラブ」（木村侑代表）はこのほど、町スポ...
函館市内の高校生や在住外国人が１３日、マレーシアの学生とオンラインで...
【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」は１８日、館内「寒中みそぎ祭り...
【北斗】市立図書館が本の貸し出し履歴を記録する「読書の通帳」を市内小...
【札幌、旭川、小樽】道などは２３日、道内で新たに１５９１人が新型コロ...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新たに３３人が新型コロナウイルスに...
フットサルの全道選手権Ｕ―１４函館地区予選大会（道サッカー協会、道フ...
渡島総合振興局は、２０２１年の渡島管内の農作物概況をまとめた。７月中...
市立函館保健所は２２日、新型コロナウイルス感染者の急増を受けて、濃厚...
函館市西部地区のこれからを考えるトークイベント「函館・西部地区のＲｅ...
北海道太平洋生コン（函館市昭和２、井町孝彦社長）は２０日、フードバン...
北海道電力函館支社と北海道電力ネットワーク函館支店は２１日、北海道国...