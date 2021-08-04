この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
キャンパス・コンソーシアム函館が主催する合同公開講座「函館学２０２１...
渡島学区での第２回公立高校配置計画地域別検討協議会（道教委主催）が７...
【和歌山】函館大付属柏稜高校理科研究部（佐々木泰斗部長、部員５人）が...
函館高専の公開講座「プログラミング体験」が７月３１日、同校で開かれ、...
道内や東北、東京などの大学による「大学進学説明会２０２１」（函館新聞...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）でこのほど、全校生徒を対象とし...
はこだて海の教室実行委員会（菅原雅仁会長）は３０日、函館朝市えきに市...
【上ノ国】ドリーム愛ランド事務局（三木洋子代表）は２７日、町湯ノ岱神...
函館西高校茶道部（黒島華蓮部長、部員３２人）は２６日、同校で茶会を開...
函館北美原小学校（新谷公康校長）の４年生１１２人がこのほど、石川町会...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長、加盟３０社）は７月２９日、夜間の...
市立函館博物館（熊谷正館長）は７月３１日、講座「大森浜の貝で標本箱を...
函館在住の木版画家、佐藤國男さんの個展「宮沢賢治の世界を彫る」が、テ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
ＪＲ北海道によると、北広島市周辺の大雨の影響で４日同５時１０分現在、...
函館少年刑務所は４日、同刑務所の１０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
農林水産省が行う「国際果実野菜年２０２１」のオフィシャルサポーターに...
ＪＲ東日本などは、アテンダントの新型コロナウイルス感染を受け、営業を...
【森】第１回森町議会８月会議が４日、開かれた。岡嶋康輔町長は冒頭で、...
夏枯れの時期になってきたが、噴火湾方面ではチカが良化している。椴法華...