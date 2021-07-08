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函館赤川小学校（長浦紀華校長、児童７７人）の６年生１４人が、江差小の...
函館市選管事務局はこのほど、函館白百合学園高校（高橋眞理子校長）総合...
【七飯】峠下小学校（谷川裕子校長）はこのほど、５、６年生の理科の授業...
【上ノ国】今年度の少年の主張桧山地区大会（桧山振興局主催）がこのほど...
【松前】松前高校（浜名一博校長）の２年生１３人はこのほど、郷土の歴史...
【森】道立青少年体験活動支援施設「ネイパル森」は、今年度から新事業「...
第１３２回段位認定試験合格者（日本珠算連盟主催、６月２７日） ◇珠...
【北斗】６月に開かれた北斗谷川小運動会にタケざお（約４・５メートル）...
【木古内】地域の介護職員人材育成のため、学生などの初心者や無資格現認...
１９６６年に今島光雄さんが函館市旭町で創業。７５年に現在の同市日乃出...
廃校を生かした斬新なレイアウト 貴重な資料に直接手で触れられる ２０...
札幌管区気象台は１日、道内の６月の気象状況をまとめた。全道的に高気圧...
函館西署（奈良敏明署長）は、長年にわたり地域の防犯活動に尽力したとし...
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武蔵野大学国文学会（東京）は、全国の高校生を対象にした「第２９回武蔵...
函館市は６月２９日、第１回「健康経営」の推進に関する意見交換会を市総...
全日空（ＡＮＡ）・ＡＩＲＤＯ函館空港所（畑雅彦所長）は「七夕」の７日...