この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
【北斗】９月１７、１８の両日、横浜市で開かれた今年度の全国水産・海洋...
【北斗】石別（齋藤政洋校長）、茂辺地（後藤正弘校長）の両小学校がこの...
【厚沢部】鶉小学校（浅沼珠恵校長）の３・４年生の児童６人がこのほど、...
道高文連道南支部は５日、「第５３回道南支部理科研究発表大会」を函館市...
不登校やひきこもりなどの悩みを抱える生徒やその保護者などを対象とした...
【七飯】今春開校した大沼岳陽学校（楢山聡校長）の第１回学校祭が２日、...
人間と機械が情報をやり取りする装置やソフトウェアなどの「ヒューマンイ...
函館市教育振興審議会（小松一保会長）はこのほど、効果的な教育行政の推...
渡島管内の小、中学生対象の「ものづくり・アイディア作品展（第６６回函...
今年度２回目の合同公開講座「函館学２０２０」がこのほど、函館高専で開...
函館市は、２０２１年の世界文化遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文...
環境の整った地方で仕事と休暇を両立させる「ワーケーション」のモニター...
函館北美原小学校（新谷公康校長、児童６４４人）の学校給食に７日、新メ...
はこだて観光大使で苫小牧市を拠点に活動するシンガーソングライター、か...
――出馬の動機は。 森町の閉塞感、停滞感を改善したいと思ったのが一...
函館アリーナで４日に開かれたハンドボール日本リーグの試合は、他県で予...
函館文化会（金山正智会長）は７日、郷土史研究家を顕彰する今年の神山茂...
「縄文ＤＯＨＮＡＮプロジェクト」（山田かおり代表）は、渡島・桧山管内...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は１４日から、市総合福...
〇…社会福祉法人「函館緑花会」（坂本徳廣理事長）が運営する北斗市本郷...