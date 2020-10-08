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【七飯】町教委はこのほど、いじめ防止に対する意識啓発を図ろうと「いじ...
筆に思い込め―。函館護国神社で行われた奉納揮毫で「世界平和」の文字を...
【北斗】上磯中学校区内の４小学校がこのほど、近隣校同士の連携構築の一...
函館北美原小学校（新谷公康校長、児童６４４人）の学校給食に７日、新メ...
【北斗】９月１７、１８の両日、横浜市で開かれた今年度の全国水産・海洋...
【北斗】石別（齋藤政洋校長）、茂辺地（後藤正弘校長）の両小学校がこの...
【厚沢部】鶉小学校（浅沼珠恵校長）の３・４年生の児童６人がこのほど、...
道高文連道南支部は５日、「第５３回道南支部理科研究発表大会」を函館市...
不登校やひきこもりなどの悩みを抱える生徒やその保護者などを対象とした...
【七飯】今春開校した大沼岳陽学校（楢山聡校長）の第１回学校祭が２日、...
【旭川】旭川市は６日、市内の４人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【七飯】町教委はこのほど、いじめ防止に対する意識啓発を図ろうと「いじ...
【江差】江差署管内で地域安全活動に尽力したとして、江差地区防犯協会長...
【上ノ国】町は、来年１月１日採用予定の一般事務職員を募集している。 ...
◇森町（９日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時） ◇木古内...
◇北斗市（９日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
【森】渡島地域林業担い手確保推進協議会（会長・森廣武美知内町森林組合...
全国に約３００教室を構える学習塾「武田塾函館校」（函館市本町、赤杉朋...
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